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Путин рассказал, во что лучше вкладываться

Путин: международные резервы оказались не очень надежными

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Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что международные резервы показали свою ненадежность. Заявление глава государства сделал на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что лучше вкладываться в технологии, образование, науку.

Также Путин сообщил, что экономика Российской Федерации по итогам 2024 года вырастет больше, чем экономика стран Еврозоны. Экономика России по итогам этого года вырастет на 4%, а Еврозоны — только на 1%, отметил президент.

В среду, 4 декабря, российский лидер открыл пленарную сессию инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходит в московском Центре международной торговли, его тема — «Будущее капитала и капитал будущего».

Ранее Путин назвал политику в мировой экономике неоколониальной.

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