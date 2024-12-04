Путин пообещал нерезидентам гибкий подход при постановке на налоговый учет

В России будут применять гибкий подход при процессе постановки нерезидентов на налоговый учет, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Путин сравнил применение гибкого подхода с тем, как работают российские кредитные организации, открывая счета для таких компаний.

Кроме того, Путин обратился к членам правительства с просьбой ускорить подготовку документов по данному направлению, а Госдуму попросил принять эти проекты в кратчайшие сроки.

Также президент подчеркнул, что Россия продолжает создавать инфраструктуру, которая должна сделать использование национальной валюты в международных расчетах более удобным для бизнеса, сделав издержки минимальными.

Ранее в среду Путин заявил, что западные государства проявили себя как ненадежные партнеры для России. Как обратил внимание президент, в 2022 году российские предприниматели столкнулись с серьезными вызовами, которые стали следствием политики ряда зарубежных держав и их руководящих элит.

Ранее стало известно, что представители крупного бизнеса хотят обсудить с Путиным.