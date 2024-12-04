Путин оценил экономическую ситуацию в европейских странах

Экономика европейских стран переживает сложные времена, в том числе из-за разрыва связей с Москвой. Такое заявление в ходе пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» сделал глава государства Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Я не хочу сказать, что исключительно в результате разрыва связей с Россией немецкая экономика и вообще европейская экономика переживают сложные времена. Но разрыв связей с Россией безусловно играет серьезную роль», — отметил он.

По словам президента, европейские державы столкнулись с трудностями из-за прекращения стабильных поставок российских энергоносителей и по ряду иных причин. В том числе речь идет об отсутствии у стран возможности продавать свои товары в России, а также использовать привычные логистические маршруты.

Также во время мероприятия Путин обратил внимание, что западные государства проявили себя как ненадежные партнеры для Москвы. Из-за их действий в 2022 году были разрушены многие логистические цепочки и кооперационные связи, которые нарабатывались десятилетиями.

Ранее президент России спрогнозировал ухудшение экономической ситуации в европейских державах.