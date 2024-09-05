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Путин заявил, что в Европе будет еще хуже

Путин: многие европейские страны балансируют на грани рецессии, будет хуже

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Многие европейские страны балансируют на грани рецессии, и ситуация будет еще хуже. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы же видим, что в европейских странах происходит, многие из них балансируют на грани рецессии, и ситуация будет усугубляться», — заявил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что Россия «решит свои вопросы», несмотря на вероятные потери. Путин отметил, что те, кто не хотят вести сотрудничество с РФ, «пускай несут тогда убытки».

Президент также подчеркнул, что те, кто поставляет в Европу энергоресурсы, заботятся прежде всего о своих собственных, национальных интересах.

IX Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Мероприятие считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока, а также расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В планах, что главной темой форума в этом году станет тема «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России открыл основное мероприятие форума — пленарное заседание. Российский лидер принимает участие в мероприятиях ВЭФ второй день подряд.

Ранее Путин заявил об отсутствии контакта с лидерами Запада.

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