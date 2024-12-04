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Путин назвал главный ответ на инфляционный вызов

Путин назвал ответом на инфляционный вызов рост предложения товаров и услуг

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Владимир Гердо/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назвал главным ответом на инфляционный вызов в стране рост предложения товаров и услуг. Об этом он сказал на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!», трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

«Магистральный ответ на инфляционный вызов заключается в увеличении предложения товаров и услуг на рынке», — заявил Путин.

По его словам, главное, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу не только со стороны граждан, но и бизнеса, который планирует развитие своего производства.

Также Путин заявил на форуме ВТБ «Россия зовет!» о необходимости сдерживать инфляцию в стране. Глава государства отметил необходимость рационально применять все доступные средства для борьбы с инфляцией, избегая крайностей.

4 декабря председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что невозможно ожидать, что инфляция «рассосется сама собой» — по ее словам, в запасе российских властей нет времени.

Ранее Путин прокомментировал данные Центробанка по инфляции.

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