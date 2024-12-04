Путин назвал долю безналичных расчетов в РФ за товары и услуги

В России более 80% расчетов за товары и услуги осуществляются в безналичной форме. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XV инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», пишет РИА Новости.

По его словам, банковская система и фондовый рынок РФ демонстрируют динамичное развитие на базе современных технологий. Путин отметил, что три четверти взрослых россиян переводят деньги с банковских счетов с помощью мобильного телефона и интернета.

«Более 80% расчетов за товары и услуги в нашей экономике проводятся в безналичной форме», — сказал Путин.

4 декабря президент открыл пленарную сессию инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходит в московском Центре международной торговли 4 – 5 декабря, его тема — «Будущее капитала и капитал будущего». Форум проводится с 2009 года, ежегодно в нем участвуют представители государственных структур, главы российских и международных компаний и инвесторы.

До этого парламентарии внесли в Госдуму РФ законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода при оплате в безналичном порядке товаров, работ и услуг. Документ обязывает банки при проведении безналичных расчетов предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них только с помощью универсального платежного QR-кода, оператором которого будет Национальная система платежных карт.

Ранее эксперты предупредили о рисках полного отказа от наличных в России.