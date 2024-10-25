Депутат объяснил, как покинувшие Россию компании смогут вернуться

Иностранные компании, которые с началом конфликта на Украине решили покинуть Россию, смогут вернуться в страну после завершения боевых действий и снятия ограничений. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Арефьев в беседе с «Лентой.ру».

«С уверенностью могу сказать, что компании начнут возвращаться. Когда, — сразу после подписания мирного договора, через неделю или через год — сказать уже сложнее. Но они вернутся в любом случае, потому что у бизнеса одна задача — зарабатывать», — заявил Арефьев.

Российский депутат добавил, что и сейчас, несмотря на продолжающиеся боевые действия и политическое противостояние, Запад не разорвал все торговые связи с Россией и продолжает вести торговлю в тех сферах, где это остается возможным.

До этого газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компании сообщила, что выход Auchan («Ашан») с российского рынка может произойти по двум основным сценариям.

Ранее стало известно, что ФНС подозревает «Ашан» в неуплате налогов на сумму более 180 млн руб.