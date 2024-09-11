Путин оценил успехи импортозамещения

Российский бизнес эффективно замещает зарубежную продукцию на внутреннем рынке в условиях санкций. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи, передает ТАСС.

По его словам, отечественные компании успешно осваивают новые направления работы, часто действуя даже более эффективно, чем иностранные партнеры.

Путин отметил, что ранее зарубежные производители поставляли в Россию относительно дешевые промышленные товары. Теперь же российские предприниматели активно заполняют образовавшиеся ниши, развивая собственное производство.

До этого стало известно о том, что более половины российских промышленных предприятий (53%) заявляют о нехватке отечественных поставщиков для замены импортного оборудования и комплектующих. Несмотря на улучшение показателей по сравнению с 2022 годом, когда таких компаний было 62%, ситуация остается сложной.

Ранее Путин заявил о важности добычи лития для импортозамещения.