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Путин оценил успехи импортозамещения

Путин: российский бизнес эффективнее иностранных компаний

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Кадр из видео/Россия 24

Российский бизнес эффективно замещает зарубежную продукцию на внутреннем рынке в условиях санкций. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи, передает ТАСС.

По его словам, отечественные компании успешно осваивают новые направления работы, часто действуя даже более эффективно, чем иностранные партнеры.

Путин отметил, что ранее зарубежные производители поставляли в Россию относительно дешевые промышленные товары. Теперь же российские предприниматели активно заполняют образовавшиеся ниши, развивая собственное производство.

До этого стало известно о том, что более половины российских промышленных предприятий (53%) заявляют о нехватке отечественных поставщиков для замены импортного оборудования и комплектующих. Несмотря на улучшение показателей по сравнению с 2022 годом, когда таких компаний было 62%, ситуация остается сложной.

Ранее Путин заявил о важности добычи лития для импортозамещения.

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