В России могут ввести универсальный платежный код при безналичной оплате

Группа депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации внесла в нижнюю палату парламента законопроект о внедрении универсального платежного QR-кода при оплате в безналичном порядке товаров, работ и услуг. Законопроект, предлагающий поправки в законы «О Центральном банке» и «О национальной платежной системе», размещен в электронной базе данных Госдумы.

Документ обязывает банки при проведении безналичных расчетов предоставлять клиентам реквизиты перевода или ссылку на них только с помощью универсального платежного QR-кода, оператором которого будет Национальная система платежных карт (НСПК).

Банки также должны будут обеспечить возможность использования универсального платежного кода во всех программных средствах и технических устройствах как банковских, так и торгово-сервисных.

Законопроект возлагает на Центробанк РФ определение сроков, в течение которых кредитные организации должны обеспечить клиентам возможность осуществлять переводы денежных средств с использованием универсального платежного кода.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в своем Telegram-канале отметил, что предлагаемые изменения в законодательство направлены на совершенствование регулирования платежных услуг, развитие конкуренции на платежном рынке и снижение издержек торгово-сервисных предприятий и банков, обеспечение равного доступа к платежной инфраструктуре всех участников рынка.

21 октября сообщалось, что Центробанк предложил обязать банки использовать только универсальный QR-код от НСПК.

Ранее эксперт рассказал о рисках единого QR-кода для оплаты.