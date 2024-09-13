Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты предупредили о рисках полного отказа от наличных в России

Аналитик Исаев: тотальная цифровизация потребуется для отказа от наличных

close
Depositphotos

Для полного отказа от наличных рублей в России потребуется тотальная цифровизация всей страны. Об этом рассказал газете «Известия» аналитик Юрий Исаев.

«Это непросто реализовать в таком крупном государстве, особенно в условиях санкций, когда импортируется цифровое оборудование», — отметил он.

Отказ от наличных чреват дискриминацией тех, кто не имеет доступа к цифровым технологиям, а также риском кибератак. При этом безналичные расчеты сделают бизнес полностью зависимым от банков и технических сбоев в платежных системах, что «скверно отразится на качестве сделок», считают эксперты.

«Чем неопределеннее ситуация в стране, тем больше рисков несет переход к оцифрованным платежам», — отметила декан Финуниверситета Екатерина Безсмертная.

Несколько дней назад в «Гознаке» заявили, что через несколько лет в РФ может начаться дискуссия о необходимости сохранять наличное обращение, хотя предпосылок для его отмены пока нет. Однако оборот наличных денег будет стабильно падать.

Ранее стало известно, почему наличка пользуется спросом в новых регионах РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами