Эксперты предупредили о рисках полного отказа от наличных в России

Для полного отказа от наличных рублей в России потребуется тотальная цифровизация всей страны. Об этом рассказал газете «Известия» аналитик Юрий Исаев.

«Это непросто реализовать в таком крупном государстве, особенно в условиях санкций, когда импортируется цифровое оборудование», — отметил он.

Отказ от наличных чреват дискриминацией тех, кто не имеет доступа к цифровым технологиям, а также риском кибератак. При этом безналичные расчеты сделают бизнес полностью зависимым от банков и технических сбоев в платежных системах, что «скверно отразится на качестве сделок», считают эксперты.

«Чем неопределеннее ситуация в стране, тем больше рисков несет переход к оцифрованным платежам», — отметила декан Финуниверситета Екатерина Безсмертная.

Несколько дней назад в «Гознаке» заявили, что через несколько лет в РФ может начаться дискуссия о необходимости сохранять наличное обращение, хотя предпосылок для его отмены пока нет. Однако оборот наличных денег будет стабильно падать.

Ранее стало известно, почему наличка пользуется спросом в новых регионах РФ.