Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что партнеры РФ по БРИКС в целом согласились с идеей разработки инвестиционной платформы. Трансляцию выступления ведет «Смотри».

В октябре текущего года президент России Владимир Путин выступил с инициативой создать новую инвестиционную платформу БРИКС. Ее задачи — стать «мощным инструментом поддержки» национальных экономик, а также обеспечить финансовыми ресурсами страны глобального Юга.

Генеральный директор ВТБ Андрей Костин до этого заявил, что прошедший в октябре в городе Казани саммит стран БРИКС стал пощечиной западным странам.

В среду, 4 октября, президент России Владимир Путин открыл пленарную сессию инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!». Мероприятие проходит в московском Центре международной торговли 4 – 5 декабря, его тема — «Будущее капитала и капитал будущего».

Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС.