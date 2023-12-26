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Путин подписал закон о долевом страховании жизни

Путин подписал закон о введении с 2025 года нового долевого страхования жизни

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Depositphotos

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новый страховой инструмент под названием долевое страхование жизни (ДСЖ) с 1 января 2025 года. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Такая форма страхования является аналогом широко распространенного на международных страховых рынках долевого страхования жизни (unit-linked). Она предлагает страховую защиту для страхователя или лица, в пользу которого заключен договор, а также возможность инвестировать часть уплаченной страховой премии в выбранные паи, получая инвестиционный доход в зависимости от их рыночной стоимости.

Согласно закону, страхователь по договору ДСЖ будет являться владельцем инвестиционных паев открытых или закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Это сделано для защиты страхователя от возможного банкротства страховой организации или управляющей компании, которые получают право распоряжаться указанными активами. Согласно закону, страхователь по договору ДСЖ также будет являться застрахованным лицом.

В случае наступления страхового случая выгодоприобретателю будут выплачиваться страховая сумма и денежная компенсация в связи с погашением инвестиционных паев указанных инвестиционных фондов.

Кроме того, закон устанавливает особенности банкротства страховой организации, занимающейся доверительным управлением паевых инвестиционных фондов, а также прекращения деятельности ПИФ, которыми управляла эта организация.

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