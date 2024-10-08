Бизнес просит признать «санкционные» долги безнадежными

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) планирует обратиться к правительству с просьбой внести изменения в Налоговый кодекс РФ. Об этом пишет Forbes.

Бизнес-объединение предлагает признавать безнадежными долги иностранных контрагентов перед российскими компаниями, если их невозможно взыскать из-за санкций.

«Многие ведущие российские компании в разных отраслях промышленности из-за санкций недружественных стран испытывают существенные финансовые трудности. Иностранные организации не могут вернуть им долги. Особой проблемой является невозврат оплаченных авансов за импортируемый товар», — говорится в письме за подписью главы РСПП Александра Шохина на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

По действующему законодательству, такие долги не считаются безнадежными. Это не позволяет компаниям уменьшить на их сумму налогооблагаемую базу. При этом взыскать долг через суд невозможно «до окончания неопределенного срока действия санкций».

РСПП предлагает поручить Минфину внести соответствующие изменения в пункт 2 статьи 266 Налогового кодекса. Это позволит бизнесу списывать «зависшие» из-за санкций долги в качестве расходов.

Эксперты отмечают актуальность инициативы, особенно в свете повышения ставки налога на прибыль до 25% с 2025 года. По их мнению, разъяснения Минфина или ФНС о порядке применения новой нормы были бы полезны в случае ее принятия.

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