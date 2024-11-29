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В России выпустят рекомендации для бизнеса по поддержке сотрудников с семьями

РБК: работодателям РФ предложат более 60 вариантов помощи сотрудникам с семьями

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Shutterstock

Российские власти разработали перечень рекомендаций для работодателей по поддержке сотрудников с семьями, в который входит свыше 60 вариантов оказания помощи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект рекомендаций.

Документ разработан специалистами Минтруда, Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений должна рассмотреть проект 29 ноября. После этого его обсудят на заседаниях региональных комиссий при участии работодателей и при необходимости скорректируют.

Предполагается, что реализация проекта поспособствует росту числа браков, рождению детей и укреплению «приоритетов традиционных семейных ценностей».

В настоящее время в перечень входят рекомендации по обеспечению соцподдержки, по содействию в совмещении рабочих и семейных обязанностей, по укреплению и популяризации семейных ценностей, а также по заботе о здоровье сотрудников и их детей.

В сентябре зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что работодателям вслед за чиновниками стоит начать контролировать рождаемость у своих подчиненных и поощрять многодетность. Глава комитета Нина Останина сказала, что такое предложение никогда не станет законодательной инициативой.

Ранее Путин призвал сделать многодетность модной.

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