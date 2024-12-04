Минфин России нарастит покупки валюты

Министерство финансов России с 6 декабря по 14 января потратит на покупки иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила 114,4 млрд руб., сообщили в пресс-службе экономического ведомства.

Каждый день министерство будет тратить 5,4 млрд руб. на эти цели, уточнили в Минфине.

В ведомстве добавили, что для сокращения волатильности финансовых рынков Центральный банк приостановил трансляцию покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 28 ноября 2024 года и до конца 2024 года. Когда именно возобновят трансляции, пока не сообщается.

Накануне первый зампред банка ВТБ Дмитрий Пьянов пожелал Центральному банку в 2025 году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности национальной валюты.

Заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин ответил, что Банк России не считает необходимым активнее проводить валютные интервенции для стабилизации курса рубля в ущерб повышению ключевой ставки в борьбе с инфляцией.

Ранее названо условие для возврата доллара к 80 рублям.