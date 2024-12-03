Названо условие для возврата доллара к 80 рублям

Доллар сможет вернуться к стоимости от 80 до 90 рублей за единицу в 2025 году. Такое мнение высказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова в разговоре с Bankiros.

По словам Мильчаковой, такой вариант возможен, но только при серьезном улучшении геополитической ситуации. Если же реализуется предсказанный некоторыми экспертами сценарий стагфляции, то среднегодовой курс доллара может составить 96,5 рубля.

Ведущий аналитик Freedom Finance также не исключила, что в 2025 году доллар будет колебаться в пределах 92-102 руб.

3 декабря первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов призвал увеличить валютные интервенции для стабилизации курса рубля, который за пару месяцев упал с 90 до 107 рублей за доллар.

Днем до этого руководитель Первой гильдии ростовщиков Эльвира Глухова назвала временным явлением «истеричный» рост курса доллара. По ее мнению, в будущем рубль ждет укрепление, в перспективе доллар может стоить около 40 руб. При этом эксперт не уточнила, когда именно это произойдет.

Ранее в Кремле заявили об эрозии доллара.