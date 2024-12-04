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ЕС выделит Украине до €35 млрд в рамках кредитного соглашения

Украина подписала с Евросоюзом кредитное соглашение на €35 млрд

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал с Евросоюзом кредитное соглашение, в рамках которого Киеву выделят до €35 млрд макрофинансовой помощи. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского минфина.

«Средства являются частью инициативы G7 (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine). Окончательный объем MFA будет определен после утверждения суммы кредита всех сторон инициативы», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что украинская сторона планирует погасить кредит за счет доходов от замороженных активов России.

2 декабря верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что поддержка Украины со стороны Евросоюза не является благотворительной помощью, а представляет инвестицию в безопасность континента, поскольку президент России Владимир Путин якобы «не собирается останавливаться».

Каллас призвала смотреть на все сквозь призму безопасности, отметив необходимость увеличения расходов на оборону, поскольку, по ее словам, российский лидер «не показывает никаких признаков того, что он оставил свои цели».

Ранее в ЕС высказались об отправке войск на Украину.

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