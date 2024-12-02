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В ЕС высказались об отправке войск на Украину

В Евросоюзе заявили, что не принимали решения об отправке войск на Украину

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Global Look Press

Евросоюз еще не принял решения об отправке войск на Украину, однако представители стран рассматривают все варианты. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы сообщества Анна-Кайса Итконен в ходе пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

«Для того чтобы отправить европейские войска, все страны ЕС должны согласовать это решение. Такого решения не было», — заявила она.

По словам Итконен, Евросоюз будет поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется, «все опции на столе».

До этого представитель минобороны ФРГ Митко Мюллер заявил, что пакет военной помощи на сумму €650 млн, которую Германия предоставит Украине, включает в себя системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные БПЛА.

28 ноября агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Вашингтон планирует выделить новый пакет помощи Киеву. По словам собеседников агентства, Украина получит различное противотанковое оружие из запасов США для того, чтобы сдержать продвижение российских войск в зоне спецоперации.

Ранее Зеленский оценил новый пакет помощи от США.

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