В России появились новые тарифы для регионов с низким уровнем газификации

В регионах России, где уровень газификации не превышает 5%, ввели новые тарифы. Об этом пишут «Известия».

В таких субъектах диапазоны потребления электроэнергии будут устанавливать, используя повышающий коэффициент 1,8 с января по апрель 2025 года — в период отопительного сезона.

Нововведение коснется девяти регионов: Магаданской области (уровень газификации — 0%), Бурятии (0,26%), Хакасии (0,32%), Забайкальского края (1,30%), Еврейской автономной области (1,50%), Мурманской области (1,53%), Тывы (1,95%), Иркутской (2,84%) и Амурской (3,68%) областей.

В Федеральной антимонопольной службе обратили внимание на то, что применение повышающего коэффициента позволит увеличить «льготный» диапазон объемов потребления электроэнергии в отопительный период.

Максимальное значение первого диапазона составит 7020 кВт·ч/мес, отметили в ведомстве. До этого утвержденный кабмином документ предусматривал это значение на уровне 3900 кВт·ч/мес.

Наибольшее значение, при котором завершится второй и начинается третий диапазон, установлено на уровне 10 800 кВт·ч/мес, добавили в ФАС.

Руководитель проекта направления «Городское хозяйство» Института экономики города Игорь Колесников пояснил, что тарифы на электроэнергию не изменятся, а повышенный порог потребления поможет жителям из негазифицированных регионов с суровым климатом обогревать не только свои жилища, но и помещения для скота, а значит, вести домашнее хозяйство.

В сентябре замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ Виталий Королев заявил, что уровень газификации в России сейчас достигает 73,8%. В настоящее время лидерами газификации на Дальнем Востоке являются Хабаровский край (61,8%), Сахалинская область (55,76%) и Якутия (43,59%).

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