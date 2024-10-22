Россиянам рассказали, как бесплатно подключить свою дачу к газу

Можно недорого подключить дачу к газовой сети, а иногда — вообще бесплатно. Здесь государство идет навстречу садоводам. Речь идет о догазификации — специальной социальной программе подведения газа от уже имеющейся трубы в населенном пункте к домам. А с этого года — еще и к участкам СНТ, рассказала «Газете.Ru» директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко.

Так, на сайте единого оператора газификации можно проверить, подходит ли ваше СНТ под льготу, а также рассчитать затраты на подключение внутри участка и подать заявление на услуги подключения.

«Садоводу необходимо помнить, что для того, чтобы бесплатно провести к участку газ, СНТ должно располагаться в границах уже газифицированного населенного пункта, а дом должен быть зарегистрирован как объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки (таунхаус, дом на две семьи). Для получения услуги понадобится протокол общего собрания членов вашего СНТ, где будет прописано решение о проведении догазификации», — объяснила она.

Важно, что используемый по такой программе газ должен быть исключительно для удовлетворения личных, семейных, домашних нужд, то есть не для коммерции.

«По программе можно провести бесплатно газ до вашего участка, за проведение газа непосредственно внутри вашего участка к дому уже придется заплатить. Стоимость работ по подключению дома на участке к газу в среднем по стране составляет от 120 тыс. до 300 тыс. руб.», — отметила эксперт.

Но и здесь есть решение. С февраля 2023 года можно обратиться за субсидией на проведение этих работ. Право на такую льготу имеют: участники Великой Отечественной войны; инвалиды и ветераны боевых действий; члены семей погибших и умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий; многодетные семьи; малоимущие граждане и малоимущие семьи с детьми. Субсидия составляет не менее 100 тыс. руб., но регионы сами определяют верхнюю границу этой выплаты и дополнительные категории граждан-получателей могут определить.

«Например, в Самарской области субсидия составляет 201 тыс. руб., при этом получить деньги могут и граждане, не относящиеся к перечисленным льготным категориям. Например, чтобы получить субсидию 201 тыс. руб., нужно быть собственником частного дома на территории Самарской области и быть зарегистрированным в нем более года. На эти деньги можно оплатить проект, строительно-монтажные работы в границах участка и внутридомовых сетях, а также приобрести газовое оборудование», — отметила специалист.

Все эти меры направлены на ускорение подключения садовых домов к газу, и, судя по тому, что с 2021 года газ был успешно проведен до границ 998 тыс. участков, — программа эффективна, резюмировала Бабенко.

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