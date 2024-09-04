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В ФАС оценили уровень газификации России

Замглавы ФАС Королев: уровень газификации в России составляет 73,8%

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Пресс-служба «Единой России»

Уровень газификации в России сейчас достигает 73,8%. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы РФ Виталий Королев на Восточном экономическом форуме, сообщает пресс-служба ФАС.

В настоящее время лидерами газификации на Дальнем Востоке являются Хабаровский край (61,8%), Сахалинская область (55,76%) и Якутия (43,59%).

По данным ФАС, прирост потребления газа населением в Хабаровском и Приморском краях, а также Сахалинской области составит в совокупности 127,87 млн кубометров.

В феврале президент РФ Владимир Путин предложил расширить программу социальной газификации в послании Федеральному собранию. Тогда в Минэнерго оценили, что программа может затронуть 1,5 млн дачных домов. В конце мая российский лидер поручил руководству регионов провести собрания в местных садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), чтобы принять решение об их бесплатной газификации, и к 1 августа утвердить конкретные планы-графики подключения участков.

В середине мая зампред правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия достигла одного из самых высоких уровней газификации в мире — в 74%. По его словам, к 2030 году в стране должно быть обеспечено подключение 1,6 млн домовладений.

Ранее стало известно о переносе сроков газификации Камчатки.

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