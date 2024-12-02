Bloomberg сообщил, что Трамп напрасно пригрозил БРИКС

Попытки избранного президента США Дональда Трампа удержать крупнейшие страны мира внутри доллароцентричной финансовой системы могут привести к обратному результату, при этом мир останется во многом зависеть от доллара. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на опрошенных экспертов.

«Ближайшее будущее все еще за долларом, а идея развивающихся стран о создании собственной единой валюты – несбыточная мечта», — заявил Марк Собель, работавший 40 лет в Минфине США.

Аналитик австралийской банковской группы Родриго Катрил выразил мнение, что доллар останется лидером, однако, признал, что угрозы Трампа лишь ускорят процесс дедолларизации.

1 декабря Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты. По его словам, любая страна, которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, «распрощается с Америкой». Представитель МИД ЮАР Клейсон Монэйла, комментируя слова Трампа, заявил, что страны БРИКС не планируют создавать единую валюту.

Ранее в Бразилии назвали бессмысленными угрозы Трампа странам БРИКС.