Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Bloomberg сообщил, что Трамп напрасно пригрозил БРИКС

Bloomberg: доллар все еще остается доминирующей валютой во всем мире

close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Попытки избранного президента США Дональда Трампа удержать крупнейшие страны мира внутри доллароцентричной финансовой системы могут привести к обратному результату, при этом мир останется во многом зависеть от доллара. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на опрошенных экспертов.

«Ближайшее будущее все еще за долларом, а идея развивающихся стран о создании собственной единой валюты – несбыточная мечта», — заявил Марк Собель, работавший 40 лет в Минфине США.

Аналитик австралийской банковской группы Родриго Катрил выразил мнение, что доллар останется лидером, однако, признал, что угрозы Трампа лишь ускорят процесс дедолларизации.

1 декабря Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты. По его словам, любая страна, которая попытается найти замену доллару для осуществления международной торговли, «распрощается с Америкой». Представитель МИД ЮАР Клейсон Монэйла, комментируя слова Трампа, заявил, что страны БРИКС не планируют создавать единую валюту.

Ранее в Бразилии назвали бессмысленными угрозы Трампа странам БРИКС.

Все новости на тему:
БРИКС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами