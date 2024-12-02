Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии раскрыли содержание пакета военной помощи Украине

МО ФРГ: пакет помощи Киеву на сумму €650 млн включает танки Leopard-1 и БПЛА

close
Rheinmetall

Пакет военной помощи на сумму €650 млн, которую Германия предоставит Украине, включает в себя системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные беспилотники. Об этом сообщил представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер, передает ТАСС.

Он уточнил, что по системам IRIS-T SLS и SLM ожидаются поставки до конца 2024 года.

В пакет также включена зимняя одежда.

В свою очередь представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер сообщил, что о большей части вооружений, которые будут поставлены Украине в рамках этого пакета помощи, объявлялось еще в октябре.

28 ноября агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Вашингтон планирует выделить новый пакет помощи Киеву. По словам собеседников агентства, Украина получит различное противотанковое оружие из запасов США для того, чтобы сдержать продвижение российских войск в зоне спецоперации.

Предварительно, это будут наземные мины, беспилотники, а также ракеты Stinger и боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, ожидается, что в пакет также войдут кассетные боеприпасы для снарядов GMLRS, запускаемых установками HIMARS.

Ранее Зеленский оценил новый пакет помощи от США.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами