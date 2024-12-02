В Германии раскрыли содержание пакета военной помощи Украине

Пакет военной помощи на сумму €650 млн, которую Германия предоставит Украине, включает в себя системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard-1, разведывательные и ударные беспилотники. Об этом сообщил представитель Минобороны ФРГ Митко Мюллер, передает ТАСС.

Он уточнил, что по системам IRIS-T SLS и SLM ожидаются поставки до конца 2024 года.

В пакет также включена зимняя одежда.

В свою очередь представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер сообщил, что о большей части вооружений, которые будут поставлены Украине в рамках этого пакета помощи, объявлялось еще в октябре.

28 ноября агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Вашингтон планирует выделить новый пакет помощи Киеву. По словам собеседников агентства, Украина получит различное противотанковое оружие из запасов США для того, чтобы сдержать продвижение российских войск в зоне спецоперации.

Предварительно, это будут наземные мины, беспилотники, а также ракеты Stinger и боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, ожидается, что в пакет также войдут кассетные боеприпасы для снарядов GMLRS, запускаемых установками HIMARS.

Ранее Зеленский оценил новый пакет помощи от США.