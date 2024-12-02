Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предложили создать «БРИКС-коин» в ответ на заявления Трампа

Депутат Горелкин предложил создать «БРИКС-коин» в ответ на заявления Трампа

close
Алексей Даничев/РИА Новости

Информационная инфраструктура для появления «условного БРИКС-коина» есть, и бизнес-сообщество стран членов БРИКС уже могло бы начать конкуренцию на криптовалютном рынке. Такое мнение выразил депутат Госдумы Антон Горелкин.

Таким образом парламентарий отреагировал на заявление избранного президента США Трампа. Тот 30 ноября на своей странице в социальной сети Truth Social пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100% в случае создания новой самостоятельной валюты объединения или отказа от использования доллара.

«Никто не мешает бизнес-сообществу стран, входящих в БРИКС, начать конкуренцию на криптовалютном рынке. Информационная инфраструктура для создания условного брикс-коина уже существует, и он мог бы стать более изящным способом сменить существующую финансовую парадигму», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул парламентарий, эмоции Трампа понятны. Для американцев дедолларизация мировой экономики является «сущим кошмаром, крахом системы», которые они выстраивали многое годы, подчеркнул Горелкин.

Ранее 2 декабря власти Бразилии назвали бессмысленными и провокационными заявления избранного президента США Трампа о введении торговых пошлин на все товары из стран БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами