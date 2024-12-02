В Госдуме предложили создать «БРИКС-коин» в ответ на заявления Трампа

Информационная инфраструктура для появления «условного БРИКС-коина» есть, и бизнес-сообщество стран членов БРИКС уже могло бы начать конкуренцию на криптовалютном рынке. Такое мнение выразил депутат Госдумы Антон Горелкин.

Таким образом парламентарий отреагировал на заявление избранного президента США Трампа. Тот 30 ноября на своей странице в социальной сети Truth Social пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100% в случае создания новой самостоятельной валюты объединения или отказа от использования доллара.

«Никто не мешает бизнес-сообществу стран, входящих в БРИКС, начать конкуренцию на криптовалютном рынке. Информационная инфраструктура для создания условного брикс-коина уже существует, и он мог бы стать более изящным способом сменить существующую финансовую парадигму», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул парламентарий, эмоции Трампа понятны. Для американцев дедолларизация мировой экономики является «сущим кошмаром, крахом системы», которые они выстраивали многое годы, подчеркнул Горелкин.

Ранее 2 декабря власти Бразилии назвали бессмысленными и провокационными заявления избранного президента США Трампа о введении торговых пошлин на все товары из стран БРИКС.