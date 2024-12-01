Россияне стали реже гасить свои задолженности раньше срока

Сумма, на которую россияне досрочно погасили кредиты осенью 2024 года, оказалась в полтора раза меньше, чем в аналогичное время в 2023 году. Эти данные были предоставлены «Известиям» Объединенным кредитным бюро.

В октябре 2024 года граждане России погасили 256 млрд рублей, тогда как в том же месяце предыдущего года эта цифра составила 382 млрд. Только в сфере ипотечного кредитования объем досрочных погашений снизился в 1,7 раза.

«Мы фиксируем сокращение досрочного погашения жилищных займов. Это связано с тем, что около 80% кредитов в ипотечном портфеле оформлено по ставке до 9%, ежемесячные платежи по ним находятся на комфортном уровне», — прокомментировала ситуацию директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарья Морозова.

Кроме того, как замечают представители ВТБ, снижение объемов досрочных погашений может быть связано с высокими процентными ставками по депозитам, которые сейчас достигают 25% годовых.

На днях эксперт банковского рынка Андрей Бархота рассказал, что для рефинансирования (оформления нового займа для погашения уже имеющегося) кредита важно выбирать банк с лицензией, чтобы не стать жертвой мошенников.

Ранее экономист раскрыл, из-за чего банк может отказать в выдаче кредита.