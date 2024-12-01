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Некоторым военнослужащим начнут списывать долги

В России вступил в силу закон о списании просроченных кредитов участников СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

В России с 1 декабря вступил в силу закон о списании просроченных кредитов до 10 млн рублей для военнослужащих. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон № 391-ФЗ подразумевает списание долгов с россиян, призванных на военную службу по мобилизации или в качестве срочников, а также заключивших контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года сроком минимум на год и их супругов.

Речь идет о списании именно тех кредитов, по которым до 1 декабря 2024 года было принято судебное решение о взыскании задолженности и открыто исполнительное производство. В соответствии с принятым законом, участники специальной военной операции (СВО) на Украине также освобождаются от уплаты исполнительского сбора.

В начале ноября правительство России поддержало законопроект, в рамках которого предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь участникам СВО в судах при рассмотрении ряда категорий дел. В частности, о предоставлении льгот и социальных гарантий, о прекращении обязательств по уплате процентов по кредитам и защите наследственных прав.

Ранее в РФ предложили предоставить семьям участников СВО еще одну льготу.

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