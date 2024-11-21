Ставки по потребительским кредитам превысили 40%

Средние ставки по потребительским кредитам в российских банках в начале ноября достигали 25-38%, а к 19 ноября — уже 44%. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор кредитного направления в «Сравни» Магомед Гамзаев.

«Средние ставки на одобренные кредиты в начале ноября достигали 25-38%. На 19 ноября ставки на кредитование могут достигать 44%. Ожидается дальнейшее повышение ключевой ставки до конца года, что в целом влияет на диапазон ставок в потребительском кредитовании. После каждого повышения ключевой ставки банковский сектор реагирует повышениями ставок на кредитование. Максимальные ставки на депозиты не показывают динамики с начала месяца: 27% — по вкладам, 23% — по накопительным счетам. Средние максимальные ставки по вкладам на данный момент составляют 15,95%, с начала месяца показатель вырос чуть более чем на 1 процентный пункт», — отметил Гамзаев.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19 до 21%. По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, 20 декабря Банк России увеличит ключевую ставку до 23%. Эксперт пояснил, что инфляция к концу года повысится до 8,4%, и есть риск более высоких значений темпов роста цен, поэтому регулятор будет вынужден снова ужесточить денежно-кредитную политику.

Ранее был назван реальный рост цен на продукты питания.