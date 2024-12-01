Стал известен доход по вкладам, с которого россиянам не придется платить налог

Не облагаемая налогом сумма дохода по банковским вкладам россиян за 2024 год составит 210 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон о налогообложении процентов по банковским вкладам появился в 2021 году. При этом впервые он стал применяться в нынешнем году — россияне должны заплатить налог за 2023 год. Налог выплачивается с доходной части, которая превышает не облагаемую сумму.

Данная сумма считается так: один миллион рублей умножается на максимальную ключевую ставку Центробанка РФ в течение календарного года. При этом сама ставка учитывается по данным на 1-е число каждого месяца. В 2024 году ее максимальный уровень на 1 декабря составил 21%. Таким образом, согласно формуле, по которой от 1 млн берется 21%, не облагаемая сумма за текущий год составляет 210 тысяч рублей.

Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил в конце ноября, что у российских банков в данный момент «абсолютно точно» есть источники дохода, позволяющие им выплачивать клиентам высокие проценты по долгосрочным вкладам.

Ранее эксперт назвал самый выгодный срок действия вклада.