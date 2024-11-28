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В ВТБ предрекли рост ключевой ставки до 23%

Первый зампред ВТБ Пьянов: ключевая ставка в декабре может вырасти до 23%

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Алексей Куденко/РИА Новости

Банк России на декабрьском заседании может повысить ключевую ставку еще на 200 базисных пунктов, до 23% годовых, считает первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Его слова приводит ТАСС.

«Мы прогнозируем повышение [ставки] в декабре до 23% и сохранение ее на протяжении всего 2025 года», — заявил Пьянов.

Центробанк РФ начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики в июле. До этого — с декабря 2023 года — регулятор держал ключевую ставку на уровне 16% годовых. За несколько месяцев ставка выросла на 500 базисных пунктов. На данный момент она составляет рекордные за последние 22 года 21% годовых.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Следующее заседание совета директоров по ключевой ставке состоится 20 декабря 2024 года.

На днях глава Минфина РФ Антон Силуанов в шутку призвал россиян не думать о повышении ставки ЦБ, «иначе сбудется».

Ранее падение курса рубля связали с высокой ставкой ЦБ.

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