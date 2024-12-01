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Куба отменила извещения о дефиците топлива

В Росавиации сообщили, что авиавласти Кубы отменили извещения о дефиците топлива

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Авиационные власти Кубы отменили извещения о дефиците топлива, полеты из России продолжатся в обычном режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Авиационные власти Кубы отменили ранее выпущенные NOTAM (извещения) о дефиците авиатоплива для всех без исключения авиакомпаний в кубинских аэропортах с 1 по 8 декабря», — написал Кореняко.

По его данным, программа полетов между Россией и Кубой будет выполнена в нормальном режиме, в соответствии с сформированным ранее расписанием.

Минтранс и Росавиация продолжат мониторинг за воздушным сообщением между странами для соблюдения интересов российских авиакомпаний и граждан, добавил представитель Росавиации.

До этого он сообщал о возможном сокращении программы полетов на Кубу из-за дефицита авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро.

Он также рассказал, что авиарейсы из Москвы в эти аэропорты будут выполняться с промежуточной посадкой в Каракасе для дозаправки.

Ранее рейс из Москвы на Кубу задержали из-за дефицита авиакеросина.

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