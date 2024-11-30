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Рейс из Москвы на Кубу задержали из-за дефицита авиакеросина

Nordwind: рейс Москва — Варадеро задерживается из-за дефицита авиакеросина

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Рейс авиакомпании Nordwind из Москвы в кубинский аэропорт Варадеро, запланированный на субботу, 30 ноября, задерживается в связи с дефицитом авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на авиаперевозчика.

«В аэропорту Шереметьево задерживается рейс N4-555 Москва — Варадеро», — уточнили в сообщении.

В авиакомпании рассказали, что пассажирам оказывают услуги согласно правилам воздушных перевозок, которые утверждены приказом Минтранса РФ. Nordwind ожидает подтверждения заправки самолета в аэропорту Варадеро самолета для выполнения обратного рейса в российскую столицу в воскресенье, 1 декабря.

До этого представитель Росавиации предупредил, что программу полетов российских авиакомпаний между Россией и Кубой могут сократить. Возможные изменения связаны с дефицитом авиакеросина в аэропортах Гаваны и Варадеро. Пока речь идет о нехватке топлива в течение недели: с 1 по 8 декабря.

Ранее россиянам рассказали о подорожании туров в новогодние праздники.

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