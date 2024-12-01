Раскрыта категория граждан, которым повысили пенсию с 1 декабря

С 1 декабря у российских пенсионеров, которые отметили 80-летний юбилей в ноябре, увеличился размер пенсий. Об этом напоминает агентство »Риамо».

«Граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет, ждет повышение пенсий на 8 134 рубля 88 копеек», — говорится в публикации.

По данным агентства, та категория пенсионеров, которая прекратила свою трудовую деятельность в октябре или ноябре текущего года, получат проиндексированные пенсии с декабря.

Кроме того, с 1 декабря увеличится и пособие по уходу за детьми для некоторых групп граждан. «Риамо» отмечает, что те, кто получал пособия, назначенные в прошлом году, должны в декабре подать новое заявление. Это необходимо, так как пособие назначается на 12 месяцев и носит заявительный характер.

Агентство уточняет, что размер назначенного пособия будет зависеть от уровня доходов семьи. В случае, если доходы снизились, то пособие будет увеличено. Также действует и обратная схема — в случае увеличения доходов семьи, пособие будет снижено.

Незадолго до этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2025-2027 годы. Согласно новому документу, социальные пенсии в России с 1 апреля следующего года вырастут на 14,75% до 15 456 рублей.

Ранее в РФ предложили вдвое увеличить пенсии работающим пенсионерам.