Путин подписал закон о федеральном бюджете на следующую трехлетку

Президент России Владимир Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Документ размещен на официальном портале правовых актов.

В 2025 году доходы бюджета страны запланированы в размере 40,296 трлн рублей. В последующие два года прогнозируется более высокая сумма доходов: 41,84 трлн рублей и 43,154 трлн рублей соответственно.

Расходы в следующем году рассчитаны на уровне 41,469 трлн рублей. По прогнозам, в 2026 году они составят 44,022 трлн рублей, а в 2027 году — 45,915 трлн рублей.

Согласно документу, дефицит федерального бюджета в 2025-м составит 1,173 трлн рублей. В 2026 году финансовый дефицит ожидается в размере 2,181 трлн рублей, а в 2027 году — 2,761 трлн рублей.

По расчетам, на 1 января 2026 года верхний предел внутреннего госдолга страны составит 29,385 трлн рублей. В последующие два года ожидается его рост до 34,046 трлн рублей и 39,004 трлн рублей соответственно.

Верхний предел внешнего госдолга на 1 января 2026 года указан в сумме $61,1 млрд, на 1 января 2027 года — $59,2 млрд, на 1 января 2028 года — $56,5 млрд.

Кроме того, в законе рассчитаны предполагаемые показатели валового внутреннего продукта (ВВП). В 2025 году ожидается его рост на 2,5% (объем 214,575 трлн рублей), в 2026-м — на 2,6% (230,568 трлн рублей), а 2027-м — на 2,8% (248,313 трлн рублей).

Также в документе содержится информация об инфляции. В следующем году финансисты ожидает ее на уровне 4,5%, а в 2026-м и 2027-м годах — 4%.

27 ноября закон о федеральном бюджете на 2025-2027 годы одобрил Совет Федерации.

Ранее Путин назвал небольшим дефицит бюджета на 2025–2027 годы.