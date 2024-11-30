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Экс-глава МИД Австрии обвинила Запад в «грязной игре» в Сирии и на Украине

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Запад играет в грязную игру в Сирии и на Украине

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Максим Блинов/РИА Новости

Экс-глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль заявила в своем Telegram-канале, что некоторые западные страны «играют в грязную игру» в Сирии и на Украине, поставляя оружие.

«Украина — это одно поле боя, и все взаимосвязано. Потоки оружия, наркотиков, наличных и наемников текут туда-сюда в Западной Азии и за ее пределами. Это очень грязная игра, в которую играют несколько западных столиц», — утверждает политик.

Кнайсль в качестве примера привела высказывание одного из своих источников в Сирии. Собеседник экс-главы МИДа Армении сообщил ей, что террористические группировки в Сирии с оборудованием, формой, а также беспилотными летательными аппаратами и подготовкой — это международно поддерживаемые и обученные силы, а не «какие-то бородатые мужчины с AK-47».

Кнайсль также указала, что террористы, которых западные СМИ и правительства обычно называют умеренными повстанцами, уже направляются на юг к Хаме. Политик напомнила, что там проживает множество меньшинств Сирии. Среди прочего экс-глава МИД Армении задалась вопросом, не может ли происходящее быть повтором событий 2014 года, когда террористическая организация ИГ (организация запрещена в России) объявила халифат.

28 ноября CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

30 ноября министерство обороны Сирии сообщило, что террористические группировки вошли во многие районы города Алеппо. Российская авиация наносит удары по скоплениям боевиков.

Ранее в Сирии опровергли сообщения о входе террористов в Хаму.

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