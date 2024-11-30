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В Сирии опровергли сообщения о входе террористов в Хаму

МО Сирии: сообщения о входе террористов в Хаму не соответствуют действительности

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Михаил Ходаренок/«Газета.Ru»

Сирийское министерство обороны опровергло информацию о том, что террористические группы прорвались в города на севере провинции Хама. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщения, которые распространяются на страницах и платформах вооруженных террористических группировок, об их входе в города на севере провинции Хама… не соответствуют действительности», — подчеркивается в заявлении ведомства.

Министерство отметило, что сирийские вооруженные силы создали мощные оборонительные позиции в этих городах и полностью готовы к отражению любых атак.

30 ноября радиостанция Sham FM сообщила, что боевики заняли город Мурек в сирийской провинции Хама, который находится примерно в 30 километрах к северу от административного центра провинции.

До этого телеканал CNN сообщил, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Как утверждал источник канала, в результате боевики захватили 13 населенных пунктов, в том числе стратегически важные города Урм-эс-Сугра и Анджар.

Ранее сообщалось, что сирийская армия при поддержке ВКС России уничтожила за сутки до 300 боевиков.

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