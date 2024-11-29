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Центробанк оценил влияние новых санкций на курс рубля

ЦБ: санкции Запада против банков РФ вызвали рост волатильности на валютном рынке

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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Санкции Запада против российских банков вызвали рост волатильности на валютном рынке, но это краткосрочный фактор для курса рубля. Об этом сообщил Банк России в «Обзоре финансовой стабильности».

Санкции также потребовали от бизнеса «корректировки обслуживания внешнеторговых потоков», говорится в обзоре.

«Как показывают предыдущие эпизоды санкций, ограничения создают инфраструктурные проблемы для внешнеэкономической деятельности, однако динамика курса определяется фундаментальными факторами», — отметил регулятор.

21 ноября США ввели санкции против России, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее россиян предупредили о росте цен из-за новых санкций США.

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