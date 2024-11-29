Центробанк оценил влияние новых санкций на курс рубля

Санкции Запада против российских банков вызвали рост волатильности на валютном рынке, но это краткосрочный фактор для курса рубля. Об этом сообщил Банк России в «Обзоре финансовой стабильности».

Санкции также потребовали от бизнеса «корректировки обслуживания внешнеторговых потоков», говорится в обзоре.

«Как показывают предыдущие эпизоды санкций, ограничения создают инфраструктурные проблемы для внешнеэкономической деятельности, однако динамика курса определяется фундаментальными факторами», — отметил регулятор.

21 ноября США ввели санкции против России, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее россиян предупредили о росте цен из-за новых санкций США.