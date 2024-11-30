Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Правительство продлило ограничение на экспорт бензина

Ограничение на экспорт бензина из России продлили до 31 января

close
Сергей Аверин/РИА Новости

Правительство РФ продлило до 31 января 2025 года временное ограничение на экспорт бензина. Об этом сообщили на сайте кабмина.

«Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», — говорится на сайте.

Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, уточнили в российском правительстве. Запрет на экспорт бензина сначала действовал с 1 марта по 31 августа. Потом — с 1 сентября — он был продлен до конца 2024 года.

Недавно заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич сообщил, что стоимость топлива в России продолжит повышаться в 2025 году.

В середине ноября бензин за неделю подорожал на 3,5–5%. Исходя из данных торгов, 15 ноября стоимость достигла отметки в 61 932 рубля за тонну.

Ранее эксперт рассказал о ценах на бензин к концу года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами