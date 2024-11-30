Правительство продлило ограничение на экспорт бензина

Правительство РФ продлило до 31 января 2025 года временное ограничение на экспорт бензина. Об этом сообщили на сайте кабмина.

«Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов», — говорится на сайте.

Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, уточнили в российском правительстве. Запрет на экспорт бензина сначала действовал с 1 марта по 31 августа. Потом — с 1 сентября — он был продлен до конца 2024 года.

Недавно заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич сообщил, что стоимость топлива в России продолжит повышаться в 2025 году.

В середине ноября бензин за неделю подорожал на 3,5–5%. Исходя из данных торгов, 15 ноября стоимость достигла отметки в 61 932 рубля за тонну.

Ранее эксперт рассказал о ценах на бензин к концу года.