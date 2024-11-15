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Бензин за неделю подорожал на 3,5–5%

Бензин подорожал на 3,5–5% за неделю перед отменой запрета на экспорт

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Мария Девахина/РИА Новости

Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю выросла на 3,5%, закрывшись в пятницу на отметке 61 932 рубля за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Бензин марки Аи-95 за вторую неделю ноября подорожал на 4,9%, до 64 788 рублей за тонну. Стоимость зимнего дизеля выросла на 2% и достигла 73 719 рублей, летнего — на 0,5%, до 60 404 рублей, межсезонного — на 0,03%, до 58 614 рублей. Мазут подорожал на 0,6%, до 28 358 рублей за тонну.

Между тем цена топлива для реактивных двигателей, напротив, упала. Стоимость авиакеросина снизилась на 0,7%, опустившись до 79 602 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 0,6%, до 33 246 рублей за тонну.

На днях вице-премьер России Александр Новак заявил, что Кабмин обсуждает досрочное снятие запрета на экспорт бензина Аи-92. По его словам, Минэнерго в ближайшее время планирует внести соответствующие предложения.

Ранее эксперт рассказал о ценах на бензин к концу года.

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