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Эксперт рассказал о ценах на бензин к концу года

Эксперт Терешкин: цены на бензин до конца года будут расти медленнее, чем летом

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Цены на бензин в России до конца года будут расти медленнее, чем этим летом. Об этом заявил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» (резидента «Сколково») Сергей Терешкин.

По данным Росстата, средняя розничная цена бензина с 28 октября по 5 ноября выросла до 59,19 рубля за литр (+0,19%).

«Прирост цен на бензин в оставшиеся два месяца года будет менее значительным, чем летом, когда недельные темпы прироста доходили до 0,6%», — сказал он.

По его словам, нефтяные компании будут сдерживать цены, чтобы добиться отмены запрета на экспорт бензина.

На стоимость бензина в данный момент большое влияние оказывает рост издержек из-за простоев на нефтеперерабатывающих заводах. Это подстегивает рост оптовых цен, что влияет на стоимость топлива в рознице, пояснил Терешкин.

Чем вызваны простои на НПЗ, эксперт не уточнил.

В России с 1 марта действует запрет на экспорт бензина. Исключение — страны ЕАЭС.

Ранее вице-премьер сообщил, что РФ может досрочно снять запрет на экспорт бензина Аи-92.

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