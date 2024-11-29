В Госдуме рассказали, что будет с ценами на бензин в России в 2025 году

Стоимость топлива в России продолжит повышаться в 2025 году, экономических предпосылок для снижения цен на бензин пока нет. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

По его словам, цены в нефтяной отрасли растут, как и цены на основные товары и услуги. При этом он уточнил, что для российских автовладельцев складывается «наиболее предсказуемая», потому что рост розничных цен происходит на уровне не выше инфляции.

«Какой будет инфляция в следующем году — пока что мы можем судить, лишь опираясь на прогнозы Минэкономразвития, которое называет показатель в пять процентов. Будет ли он выдержан — покажет время. Как мы видели в этом году по той же продуктовой корзине, прогнозный уровень инфляции выдержать не удалось», — сказал Станкевич.

Гендиректор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» (резидента «Сколково») Сергей Терешкин до этого говорил, что цены на бензин в России до конца года будут расти медленнее, чем этим летом. По его словам, нефтяные компании будут сдерживать цены, чтобы добиться отмены запрета на экспорт бензина.

Ранее сообщалось, что Россия досрочно снимет запрет на вывоз бензина.