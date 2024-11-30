Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе резко выросли цены на газ

ТАСС: цены на газ в Европе выросли на 21% за месяц на фоне похолодания и санкций

close
Shutterstock

Цена тысячи кубометров газа в Европе за ноябрь выросла на 21%, до около $521. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Причиной повышения цен на газовые фьючерсы названо прекращение потоков российского газа в Австрию, санкции США против Газпромбанка и похолодание, ставшее причиной рекордного отбора из европейских хранилищ.

В конце октября стоимость тысячи кубометров газа составляла $432. При этом в декабре 2023 года средняя цена газа в Европе составляла порядка $408 за 1 тыс. куб. м, а затем она снизилась до $288 в феврале 2024 года и начала расти.

До этого стоимость газа в Европе превысила $500 впервые с ноября 2023 года.

Европа в начале ноября увеличила отбор газа из своих подземных хранилищ на фоне похолодания в регионе. В результате запасы снизились до 93,04% с порядка 95% в середине прошлого месяца.

Ранее в Госдуме отреагировали на санкции США против Газпромбанка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами