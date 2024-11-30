В Европе резко выросли цены на газ

Цена тысячи кубометров газа в Европе за ноябрь выросла на 21%, до около $521. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Причиной повышения цен на газовые фьючерсы названо прекращение потоков российского газа в Австрию, санкции США против Газпромбанка и похолодание, ставшее причиной рекордного отбора из европейских хранилищ.

В конце октября стоимость тысячи кубометров газа составляла $432. При этом в декабре 2023 года средняя цена газа в Европе составляла порядка $408 за 1 тыс. куб. м, а затем она снизилась до $288 в феврале 2024 года и начала расти.

До этого стоимость газа в Европе превысила $500 впервые с ноября 2023 года.

Европа в начале ноября увеличила отбор газа из своих подземных хранилищ на фоне похолодания в регионе. В результате запасы снизились до 93,04% с порядка 95% в середине прошлого месяца.

Ранее в Госдуме отреагировали на санкции США против Газпромбанка.