В Госдуме отреагировали на санкции США против Газпромбанка

Соединенные Штаты сделают исключение и дадут возможность рассчитываться компаниям из стран Европы за поставленный российский газ через Газпромбанк. Таким мнением с РИА Новости поделился глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Все-таки американцы сделают исключение, давая возможность рассчитываться европейским компаниям за поставленный газ в Европу через Газпромбанк, потому что такие расчеты сейчас так и идут», — сказал он.

По мнению Аксакова, Штаты в этом вопросе «вряд ли будут наступать себе на горло».

«Европейцы, очевидно, поставят этот вопрос: они нуждаются в нашем газе, им нужен институт, который будет осуществлять финансирование операций по поставкам газа», — пояснил депутат.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее в Кремле пообещали контрмеры на санкции США в отношении Газпромбанка.