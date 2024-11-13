Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Запасы газа в Европе начали падать из-за похолодания

GIE: запасы газа в подземных хранилищах Европы снизились до 93% из-за холодов

close
Shutterstock

Европа в начале ноября увеличила отбор газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне похолодания, в результате чего запасы снизились до 93,04%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Сейчас в ПХГ находится около 103,28 млрд кубометров газа. Для сравнения: в середине октября сообщалось, что европейские хранилища заполнены на 95,01% или порядка 105,44 млрд кубометров топлива.

По данным на 11 ноября, закачка газа в хранилища составила 20 млн кубометров, в то время как отбор был равен 348 млн кубометров.

«Газпром» продолжает транзит газа в Европу через Украину в объеме 42,4 млн кубометров. Прокачка осуществляется через газоизмерительную станцию «Суджа».

Накануне президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европе еще придется просить российский газ.

Ранее в РФ зафиксировали скачок продаж квартирных обогревателей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами