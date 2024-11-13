Запасы газа в Европе начали падать из-за похолодания

Европа в начале ноября увеличила отбор газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) на фоне похолодания, в результате чего запасы снизились до 93,04%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Сейчас в ПХГ находится около 103,28 млрд кубометров газа. Для сравнения: в середине октября сообщалось, что европейские хранилища заполнены на 95,01% или порядка 105,44 млрд кубометров топлива.

По данным на 11 ноября, закачка газа в хранилища составила 20 млн кубометров, в то время как отбор был равен 348 млн кубометров.

«Газпром» продолжает транзит газа в Европу через Украину в объеме 42,4 млн кубометров. Прокачка осуществляется через газоизмерительную станцию «Суджа».

Накануне президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европе еще придется просить российский газ.

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