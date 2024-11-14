Газ в Европе рекордно подорожал

Стоимость газа в Европе превысила $500 за 1 тыс. кубометров. Энергоноситель торгуется выше этой отметки впервые с 28 ноября 2023 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 11:14 по московскому времени стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах составила $503,14 за 1 тыс. кубометров (+4,03%). Цена закрытия во вторник составила $483,64.

Между тем нефть утром в четверг падает в цене. В 11:21 по московскому времени январский фьючерс Brent стоил $72,25 за баррель (-0,042%). В то же время контракт на WTI с поставкой в декабре торговался по $68,38 (-0,073%).

Европа в начале ноября увеличила отбор газа из своих подземных хранилищ на фоне похолодания в регионе. В результате запасы снизились до 93,04% с порядка 95% в середине прошлого месяца.

Ранее Россия вырвалась в лидеры по темпам роста доли в поставках газа Европе.