ЦБ России понизил курс доллара

Центробанк в период с 30 ноября по 2 декабря установил официальный курс доллара на уровне 107,7409 руб., что ниже предыдущего показателя на 1 руб. 84 копейки. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс евро упал на 1,83 руб., до 114,3149 руб.

Курс юаня вырос на 5,8 коп, до 14,7233 руб.

Накануне Банк России сообщил, что санкции западных стран против российских банков вызвали рост волатильности на валютном рынке, но это краткосрочный фактор для курса рубля. По данным ЦБ, санкции потребовали от бизнеса «корректировки обслуживания внешнеторговых потоков».

21 ноября США ввели санкции против России, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее россиян предупредили о росте цен из-за новых санкций США.