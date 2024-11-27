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Россиян предупредили о росте цен из-за новых санкций США

Экономист Щербаченко: импортные товары в РФ подорожают на 10% из-за санкций США

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В ближайшие два-три месяца цены на импортные товары в российских магазинах вырастут на 10% из-за новых санкций США. Такой прогноз «Газете.Ru» дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Рост цен на иностранные товары в условиях новых санкций может произойти в течение двух-трех месяцев, особенно если ограничения будут продолжаться и усиливаться. Сложности с трансграничными платежами будут способствовать росту цен. Ожидаемый рост цен на иностранные товары в 10% может стать реальностью, если не будет предпринято никаких мер по стабилизации ситуации», -— отметил экономист.

Кроме того, Щербаченко ожидает повышенной волатильности рубля после новых санкций.

26 ноября курс доллара преодолел уровень в 105 рублей на зарубежных биржах впервые с марта 2022 года. По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, в ближайшее время американская валюта будет стоить 100-110 рублей.

Ранее экономист Владимир Григорьев предсказал будущее рубля.

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