Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Транснефть» предупредила о риске дефицита ликвидности

Компания «Транснефть» предупредила о возможном дефиците средств в 582 млрд руб.

close
Владимир Песня/РИА «Новости»

«Транснефть» ожидает дефицит средств на фоне двойного роста налога на прибыль и увеличения нехватки ликвидности до 582 млрд рублей к концу 2029 года. Компания попросила поддержать эту инициативу вице-премьера Александра Новака, сообщает РБК.

«В условиях хронического отставания индексации тарифов ПАО «Транснефть» от фактической инфляции с одновременным увеличением налоговой нагрузки риск потери ликвидности будет только нарастать», — уточнили в сообщении.

26 ноября стало известно, что Госдума РФ приняла законопроект о повышении до 40% налога на прибыль для субъектов естественной монополии, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, то есть для «Транснефти». Повышенная ставка налогообложения будет действовать в 2025 — 2030 годах.

До этого заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщал, что повышение ставки налога на прибыль для «Транснефти» обусловлено ее монопольным статусом.

Ранее Forbes назвал самые прибыльные компании России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами