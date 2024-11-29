«Транснефть» предупредила о риске дефицита ликвидности

«Транснефть» ожидает дефицит средств на фоне двойного роста налога на прибыль и увеличения нехватки ликвидности до 582 млрд рублей к концу 2029 года. Компания попросила поддержать эту инициативу вице-премьера Александра Новака, сообщает РБК.

«В условиях хронического отставания индексации тарифов ПАО «Транснефть» от фактической инфляции с одновременным увеличением налоговой нагрузки риск потери ликвидности будет только нарастать», — уточнили в сообщении.

26 ноября стало известно, что Госдума РФ приняла законопроект о повышении до 40% налога на прибыль для субъектов естественной монополии, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, то есть для «Транснефти». Повышенная ставка налогообложения будет действовать в 2025 — 2030 годах.

До этого заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщал, что повышение ставки налога на прибыль для «Транснефти» обусловлено ее монопольным статусом.

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