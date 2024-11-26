«Транснефть» будет платить больше налогов в бюджет РФ

Госдума РФ приняла законопроект о повышении до 40% налога на прибыль для субъектов естественной монополии, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, то есть для «Транснефти». Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, повышенная ставка налогообложения будет действовать в 2025 — 2030 годах. Соответствующие поправки на рассмотрение депутатов внесло на минувшей неделе правительство.

До этого заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщал, что повышение ставки налога на прибыль для «Транснефти» до 40% с 2025 года (вместо текущих 25%) обусловлено ее монопольным статусом.

Он отметил, что «Транснефть» осуществляет регулируемую деятельность и фактически является монополией. Поэтому для такого рода бизнеса предусмотрена повышенная ставка налога на прибыль организаций.

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