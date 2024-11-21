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В Минфине объяснили, с чем связан рост налога на прибыль для «Транснефти»

Рост налога на прибыль для «Транснефти» до 40% связан с ее монопольным статусом

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Повышение ставки налога на прибыль для «Транснефти» до 40% с 2025 года (вместо текущих 25%) обусловлено ее монопольным статусом. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает ТАСС.

Он отметил, что «Транснефть» осуществляет регулируемую деятельность и фактически является монополией. Поэтому для такого рода бизнеса предусмотрена повышенная ставка налога на прибыль организаций. По его словам, данное решение было принято из-за монопольного положения группы компаний, которая единственная отвечает за транспортировку нефти и нефтепродуктов.

Ранее инициативу одобрил бюджетный комитет Госдумы. Увеличенная ставка налога планируется с 2025 по 2030 год. Ожидается, что 23% от этой ставки будет направлено в федеральный бюджет, а 17% — в региональный.

28 ноября РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству, сообщало, что Министерство финансов готовит новые изменения в налогообложении, в том числе призывает увеличить ставку налога на прибыль для «Транснефти» до 40%.

Ранее Forbes назвал самые прибыльные компании России.

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