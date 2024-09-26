Forbes назвал самые прибыльные компании России

Forbes назвал «Роснефть» самой прибыльной российской компанией по итогам 2023 года. Ее чистая прибыль за период составила 1,529 трлн рублей.

Предыдущий лидер — «Газпром» — выпал из топ-100 с рекордным убытком в размере 583 млрд рублей.

Второе место в рейтинге занял Сбер. В 2023-м банк получил 1508,6 млрд чистой прибыли. Тройку замыкает «Сургутнефтегаз» с 1322,1 млрд рублей.

В десятку также вошли «Лукойл» (1160,3 млрд), «Новатэк» (469,5 млрд), ВТБ (432,2 млрд), «Сахалинская энергия» (315,3 млрд), «Транснефть» (306,6 млрд), «Татнефть» (286,3 млрд) и «Норникель» (251,8 млрд).

Суммарная прибыль топ-100 самых прибыльных российских компаний по итогам прошлого года составила 9,27 трлн рублей.

На днях замглавы Минфина Алексей Моисеев обвинил крупнейшие компании РФ в нежелании платить дивиденды.

Ранее аналитики спрогнозировали рекордный рост доходов мировых оборонных гигантов к 2026 году.